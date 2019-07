„Vaatamata sellele, et tänavu veebruaris ei uppunud ühtegi inimest, on kevade- ja suvekuud toonud kaasa ka uppunute arvu kasvu. Lisaks poole aasta jooksul uppunutele on poole juuli jooksul lisandunud veel kolm uppunut ning tundub, et ilmad lähevad nüüd ka soojemaks,“ on Päästeameti ennetustöö ekspert Mikko Virkala murelik.