Aastaid remonti oodanud tänav tehakse korda

Viljandi tänava ja Kooli tänava vaheline lõik saab ka uued äärekivid. Sõidutee alt läbiminevad torude kohad kaevatakse lahti ning tehakse oluliselt kindlamaks külmakergete suhtes. Tänava raudtee poolses küljes (Viljandi tn – Kooli tn lõigul) asuvat kõnniteed pikendatakse Pärnu jõe sillani. Tööde orienteeruv lõpp on 15. september.

Tööde tellija on Türi Haldus ja teostaja AS Tariston.

Sõltuvalt teostatavatest tööetappidest on vajalik remonditava tee osaline või täielik sulgemine. Töövõtjaga on kokkulepe, et tee sulgemist vajavad tegevused tehakse etapiti ja võimalikult lühikestel ajavahemikel. Kohalikud elanikud lastakse läbi vastavalt vajadustele ja võimalustele.