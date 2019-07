Paide linnamajanduse osakonna ehituse peaspetsialist Egle Ninep ütles, et Mündi tänaval tehakse hetkel garantiiremonti. «Hiljutiste suurte vihmadega selgus, et sadevesi ei voola ära ja koguneb teele lubatust suurematesse lompidesse,» selgitas ta.

Ninep selgitas, et tee vastuvõtmise ajal ei saanud keegi sellist puudust märgata, sest siis ei olnud suuremat vihmaperioodi. «Nüüd tugevate vihmahoogudega kerkis probleem esile. Eriti häiriv oli see, et vesi kogunes mitmes kohas jalakäijate ülekäigurajale, mis tähendas, et inimesed pidid teed ületades otse vette astuma,» kirjeldas ta tekkinud olukorda.