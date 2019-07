Vaata, kuidas Paides suureks sirgunud nugised vabadusse pääsesid

Enne vabadusse pääsemist pidid nugisetüdruk ja kaks -poissi läbi tegema elusa toidu püügitesti. «Kokkuleppel vutikasvatajaga andsin neile ette ühe vuti. See kõlab küll karmilt, kuid isaseid vutte meil ei vajata ning nende saatus on nii või teisiti sattuda inimeste või loomade toidulauale,» ütles Virge Võsujalg.

Noored nugised teadsid kohe, mida linnuga teha, ning see oli Võsujalale kindel märk, et nad on eluks looduses valmis ja suudavad omale vajalikku toitu murda. Nugiste toiduks looduses on põhiliselt närilised, eriti niidu-uruhiired, kuid ära ei ütle nad ka lindudest, kahepaiksetest, jänestest, oravatest, mesilaste vastsetest, meest ja marjadest.