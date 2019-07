Ahvatlev pakkumine - lillesibulate sorteerimise eest vastutasuks kõhutäis mõisakohvikus

"Mõisapere on tänulik kõikide annetuste eest ja alati ei pea see üldse rahaline panus olema ning tihti on suurem abi nobedatest kätest. Tuhanded lillesibulad ootavad puhastamist, et juba järgmisel kevadel õitemerena möödujate silmi paitada. Töö ei murra konti ja on jõukohane ka koolilastele, kes vaheajal sooviksid midagi kasulikku teha. Mõisapere poolt maitsev lõunasöök Kirna mõisakohvikus ja sügav kummardus abi eest!," kõlab üleskutse.