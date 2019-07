Sünnipäev algab muuseumis ja saab punkti vallimäel

„Lahkelt on palutud peole minevikku väärtustavad noored ja vanad. Lembitu pargis on muuseumiuksed avatud kell 10 – 17 ja mäluasutuse külastamine on tasuta,” kutsus muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. Püsinäitusele lisaks on avatud rikkaliku esemekoguga väljapanek „Tähelepanu, politsei!“ Kell 11– 13 mängib muuseumis lastega lõvi Leo. Kell 13 saavad huvilised kuulata loengut „Pärimus toidukultuuris“, lektoriks on toidukirjutaja ja blogija Ülle Jukk. Põneval kohtumisel tulevad jutuks ka Kesk-Eestile omased maitsed. Kell 14 pakub muuseum külalistele sünnipäevatorti ning toimub Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi auliikmete tunnistuste pidulik kätteandmine. Sünnipäevategemised muuseumi Lembitu pargi majas lõpetab kell 14.45 algav Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi liikme Valdo Prausti äsjailmunud raamatu „Eesti mõisad. Regio reisijuht“ esitlus. Sünnipäev jätkub ajakeskuses Wittenstein, kus kell 17 avatakse Vallitorni taevakorrusel Märt Lõhmuse fotonäitus „Järvamaa pilvepiirilt“.