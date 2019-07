„Head inimesed kirjutavad ja helistavad! Türi jäätmejaamas oli vanaaegne vanker. Täname Sind, Pille Muru, et andsid meile teada sellest toredast vankrist! Täname ka Türi jäätmejaama, neil on seal ka oma muuseum,” on kirjas muuseumi Facebooki lehel. Tõepoolest on Türi jäätmejaama operaatoriruumis omamoodi muuseuinurgake, kus väljas erinevad põnevad leiud, mis ära viskamiseks toodud kraami hulgast välja nopitud.