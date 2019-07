Jooga suvetuur jõuab peagi Kirna mõisa

Tund sobib neile, kes on varem joogaga tegelenud. Aga oodatud on ka uudistajad, kes soovivad esmakordselt midagi uut proovida. Joogas pole tähtis, mida oled eelnevalt teinud või missugune on sinu kehakuju. Jooga aktsepteerib inimest täpselt sellisena, nagu ta on. Selle jaoks on vaja ainult pühendumist ja kohalolu, kõik muu tuleb ajaga. Jooga mõjub hästi kehale, meelele ja hingele, pakkudes vaimset kosutust ning kehaliste pingete vabanemist.