Homme algab noortel skautlike oskuste õppus

Järva maleva 12.-18.aastastele noorkotkastele ning kodutütardele suunatud skautlike oskuste õppus toimub järjekorras neljandat korda. Laagri jooksul õpetatakse noortele nii välilaagri püstitamise teoreetilist kui ka praktilist poolt. Lisaks ka toimetulekut maastikul ning praktilisi skautlike oskusi nende järgu- ja erikatsete ulatuses. 24.juulil tuleb laagrisse Militaarkeskus, kes õpetab noortele Airsofti. 25.juulil külastab laagrit aga Päästeameti pommigrupp, kes viib läbi koolituse „Kuidas käituda lõhkekeha leidmise korral?“. Laagri eelviimasel päeval toimub avatud uste päev, kuhu on oodatud kõik laagriliste lapsevanemad, et tutvuda laagri elu-oluga ning vaadata, mida noored teinud on.