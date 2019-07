Nädala esimene pool tõotab tulla soe, kuid vihmane

Teisipäeval koondub madalrõhkkond Valgevene-Venemaa piirile ja meil tõusva õhurõhu foonil pilvisus hõreneb. Vihmahooge on kohati, suurem on võimalus Lõuna-Eestis. Tuul pöördub põhjakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur öösel 12..17, päeval 22..26, meretuulega rannikul kuni 19°C.