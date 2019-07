Toitu tuleb ohutult annetada

Viieaastane Paul paneb toidupanga annetusautomaati paki neljaviljahelbeid lootuses, et teised lapsed saavad sellest valmistatud maitsvat putru süüa.

Veterinaar- ja toiduametil (VTA) on valminud heategevusasutustele ja -organisatsioonidele mõeldud juhend, mis selgitab ja annab juhiseid, kuidas annetada toitu, et see oleks tarbijale ohutu.