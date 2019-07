Kuidas hoida roomajad koduaiast eemal

Kahjuks on ette tulnud ka juhtumeid, kus roomajad on jõutud hävitada. Madude vältimiseks ja nendest vabanemiseks on mitmeid loomasõbralikke viise. Kindlasti ei tohi roomajaid tappa ega vigastada, selline tegu on karistatav. Nastikud ja rästikud on looduskaitse all.

Eesti loomakaitse seltsi juhatuse liige Kaisa Kaljurand selgitas, et juulis ja augustis on roomajatel munemise aeg, mis tähendab, et emasloomad otsivad kohta kuhu need poetada. Tavaliselt eelistavad nad lehekuhjasid, pehkinuid kände, komposti- või sõnnikuhunnikuid. „Kindlasti enamik inimesi ei soovi roomajatega kokku puutuda ja veel vähem neilt hammustada saada. Seega tasub ennetavalt tegutseda, kui neid oma hoovi või kodu lähedale ei soovi. Kui roomajad juba aias, siis ainuke lahendus on nad kokku korjata ja viia kodust vähemalt 2 - 3 kilomeetri kaugusele metsa,» lausus ta.