Volvo kutsub Eestis tagasi üle 600 auto

Balti riikide importööri Volvax Baltic turundusdirektor Tiit Lillipuu ütles BNS-ile, et praegu teadaolevalt on Eestis teenindusse kutsumise alla kuuluvaid sõidukeid kokku 602. «Volvo ainus Eestis volitatud edasimüüja AS Info-Auto on teavitanud enamust kliente kõnealusest teenindusse kutsumisest,» märkis ta.