Juba kahekümne esimest aastat jätkub igasuvine menusündmus „Eesti mõisad“, mille peaesineja on barokkansambel Corelli Consort, kes mängib säravat barokiaja muusikat ajastu pillidel. Just nii võis see muusika võis kõlada ka ammustel aegadel mõisate ballisaalides. Sel suvel liitub solistina mitmekülgselt andekas noor muusik, sopran Maria Listra. Mõisate ajalugu ja arhitektuuri tutvustab igas mõisas oma tuntud muhedal moel kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa. Eesti Mõisate Ühendus tunnustas Corelli mõisakontserte eriauhinnaga „Parim mõisate loo jutustaja“.