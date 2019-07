Sõbrannade vingerpuss: abielus oleva järvaka number pandi keset küla seisvale stendile tutvumiskuulutusele

Kuulutus on küllaltki lakooniline ja konkreetne. Seal seisab must-valgel: "Vajan pulmadeks peigmeest. Helista +372 56XX XXXX."

Järva Teataja helistas kuulutuses ära toodud numbril. Selgus, et tegu pole siira sooviga meest leida või kaotatud kihlveoga, vaid hoopis sõbrannade mängitud vingerpussiga.

Nimelt võttis telefonitoru õnnelikus abielus olev nelja lapse ema, kes kinnitas naerdes, et meest ta kohe kindlasti ei otsi. Naine selgitas, et kuulutus on tema sõbrannade kätetöö.