Uuring paljastab: noored ei julge enda raha investeerida

Uuring näitas samuti, et ligi kolmandik noortest (30%) kogub igal kuul rohkem kui sada eurot, samas kui umbes viiendik (21%) noori ei säästa üldse. Noorte seas, kes raha koguvad, on populaarsemad kogumisviisid pangakontole kogumine (36%) ning sularaha kõrvalepanemine (28%). Investeerimise teel kogumine on enim (8%) levinud nende seas, kes koguvad üle saja euro kuus. Kõige ebapopulaarsem (2%) on investeerimine noorte seas, kes panevad kõrvale väiksemaid summasid.

„Vaadates noorte finantskäitumise uuringu tulemusi, näeme, et primaarsed finantskirjaoskuse reeglid on neil hästi paigas: kulutused on kontrolli all, säästmine on saanud osaks rahakasutusrutiinist ning ka investeerimine hakkab võitma aina rohkem tähelepanu. Muret tekitab vaid see, et endiselt jätab üle 64% kogujatest oma säästud pangakontole ja/või paneb need kõrvale sularahas, mis kahjuks viib säästude väärtust iga aastaga alla. Eriti kehvad tulemused ootavad siin kõige tublimaid kogujaid, kellesse kasulik harjumus juurdus veel enne kooli või kooli ajal. Siinkohal on soovitus, nagu alati, üks: ettevõtlus, investeerimine ja raha panustamine enda haridusse ning oma tööturuväärtuse kasvatamisse on endiselt igati kohased sammud. Kogumine on igati tubli tegevus, kuid ainuüksi sularaha kõrvalepanemine ei garanteeri kogujale kindlat finantsedu,“ kommenteeris noorte kogumisharjumusi SEB Markets osakonna finantsturgude riskinõustaja Martin Sillasoo.