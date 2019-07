Viimased päevad suvekuumust: uuel nädalal läheb jahedaks ja vihmaseks

Laupäeval katab kogu Põhja-Euroopat kõrgrõhuala ja selle servas on Eestis sajuta ning laialdaselt selge ilm. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Öine miinimum langeb sisemaal 14..15°C-ni, meretuulega rannikul kuni 20°C, päevane maksimum kerkib 27..31°C-ni, meretuulega rannikul on lahedam.

Pühapäeval jääb Põhja-Euroopat katma võimas kõrgrõhuala ja selle serva mööda saabub lisaports sooja. Öine õhutemperatuur on 16..21°C, päevasoe kerkib 30..33°C-ni, meretuulega rannikul jääb alla 25°C. Öö ja hommikupoolik on valdavalt selge taevaga, pärastlõunal tekib küll pilverünki, aga tõenäoliselt ei ole piisavalt niiskust, et märkimisväärset vihma anda. Tuul on nõrk kuni õhtuni, siis tugevneb põhjarannikul kirdetuul puhanguti 13 m/s.