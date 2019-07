Linnatänavatel saab turgutust jaheda vee näol

Saabunud kuumalaine võib ohustada nõrgema organismiga inimesi, seetõttu on soovitatav mitte viibida liiga pikalt päikesepaistel ja kindalsti tuleb sagedasti vett juua. Kui oled enda joogivee koju unustanud, pole hullu - Paides on joogivesi kõigile kättesaadav kahes avalikus veevõtukohas. Joogiveekraanid on tähistatud vastava märgistuse ja jäävad kergesti silma.