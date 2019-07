Järvamaa mehed tulid kepikõnnis maailma tippu

Maailmakarikaetapi finišisse jõudis kokku 62 kepikõndijat. Esindatud olid kaheksa erinevat riiki. Lisaks eestlastele osalesid nii Läti, Soome, Venemaa, Bosnia ja Hertsegoviina, Suurbritannia, Prantsusmaa ning Jaapani esindajad. Järvamaalt pärit mehed Ants Turb ja Riho Kapp said vastavalt 1. ja 2. koha veteranid B (70+a.) vanuseklassis. Teise koha saavutanud kauaaegne harrastussportlane Riho Kapp andis ürituse kohta ainult positiivset tagasisidet. "Mõtlesin pikalt enne üritust, et kas lähen, sest tegu oli ikkagi maailmakarikaetapiga. Pika mõtlemise peale otsustasin et osalen, sest miks mitte proovida. Igas-tahes jäin väga rahule. Rada oli super. Polnud sellist sirgel asfaldil tammumist vaid oli ikka korralikult tõuse ja langusi," sõnas Kapp.