Koerus lõhuti kasvuhoone maatasa

Koerus elav Moonika Allmere on juhtunust šokeeritud. Vandaalidel on võtnud vaid hetke, et lõhkuda tema mitme aasta töö. Varalist kahju Allmere veel hinnata ei oska. "Pole jõudnud sellele mõelda, emotsionaalselt on see kõik nii raske," räägib Allmere, kes tunnistab, et juhtunu pani ta lausa nutma. Allmere ei suuda mõista, miks tema kasvuhoone kellelgi ette jäi ning mis paneb üldse inimest sellist asja tegema.