Eesti võrkpallikoondise kapten naaseb kodumaale

Täna pärastlõunal kuulutas Bigbank Tartu oma Facebooki lehel, et on Kert Toobaliga käed löönud. Toobal ise rääkis võrkpall24- le, et mõte tagasi koju tulla oli juba ammu. "Otsus võttis küll mõne aasta aega, kuid nüüd tundsin, et olen selleks sammuks valmis," sõnas ta.