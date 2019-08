Levikom alustab tarbijate ühendamist kiire internetiga igas Järvamaa nurgas

Eesti telekomiettevõtte Levikomi tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul on Levikom lahendanud hajaasustusega majapidamiste ja ettevõtjate probleemi ja üle õhu leviv püsiühendus on juba tänasest reaalsus. “VirtuaalFiiber on sarnane püsiühendus kaablile. Oleme rajanud üle-Eestilise fiiber-optilisel tehnoloogial baseeruva ülekandevõrgu nii lähedale kliendile, kui see on majanduslik mõistlik ja viimase 1–15 kilomeetri pikkuse kliendiühenduse loomiseks kasutame juhtmeta püsiühenduse võrgutehnoloogiat. Ehitame ühendusi vastavalt kliendi vajadustele, mis tagab kliendile tellitud kiiruse ja kvaliteedi. Mõnes uuselamurajoonis oleme koos arendajaga rajanud ka fiiber-optilisi kliendiühendusi ehk viinud kaabli kliendi koduni,” rääkis Põldsamm.