Silopäeval valmis mõne tunniga 100 tonni silo

Nende ümber sagisid uudistajad. Metstaguse Agro juht Teet Kallakmaa märkis, et enamiku silotehnikaga on ta kursis ja rullsilotehnika väga ei huvita ka, sest selle peale nemad nagunii mõtlema ei hakka. Rullsilo olevat nišitoode, mida Eestiski jääb aina vähemaks. Suurtootjatele rullsilo hästi ei sobi, sest tootlikkus on kahtlane ning talvel külmunud rullide ja kilega mässamine pole Kallakmaa unistus. „Kui teha suts silo ühel ja suts teisel põllul, siis see sobib hästi. Meie teeme palju silo hekseldiga ja auku,” lausus ta.