Kettagolfi seeriavõistlus hakkab jõudma lõpusirgele

Enne viimast etappi on seeriavõistlusel osalenud juba 76 inimest. Eliitklassis juhib hetkel Raido Kangur 360 punktiga, teine on Jüri Karus 351 punktitga ja kolmas Janel Palm 312 punktiga. Edasijõudnute klassis on kahe etapi võiduga hoidmas esikohta Jan Seire 358 punktiga, teine on Sven Aarma 348 punktiga ja kolmas Ivar Kald 326 punktiga. Harrastajatel aga juhib jätkuvalt Kaisa Leesment 357 punktiga, teisel kohal on Roman Zarovski 350 punktiga ja kolmandal Raido Verkmann 342 punktiga.