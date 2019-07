Järva Teataja on varasemalt kirjutanud, et hiidmuna on murumunaliste sugukonda kuuluv seeneliik, mis võib kasvada nii suureks, et ümbermõõduks tuleb lausa meeter ja enamgi. Eesti suurim murumuna on leitud Saka kandist, selle ümbermõõt oli 198 sentimeetrit, kõrgus 41 sentimeetrit ja kaal 16 kilogrammi. Imavere leid selliste mõõtmeteni ei küündi, kuid paras mürakas on seegi.