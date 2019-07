Keskkonnaminister väisas Järva valda

Järva vallavalitsuse keskkonna peaspetsialist Triin Tõnisson selgitas, et Paemurru kinnistu suurus on kokku ca 40 hektarit, millest taotletav mäeeraldise teenindusmaa pindala oleks 20,13 ha, sh mäeeraldis 19,18 ha. „Keskkonnamõjude hindamine on seaduse kohaselt nõutud, kui pealmaakaevandamine toimub suuremal kui 25 hektari suurusel ala," täpsustas Tõnisson. Ta lisas, et kui Väo Paasi Kareda avatud karjäär asub metsa sees ja selle ligiduses otseselt elamuid pole, siis Huuksis jääb esimene eramu ca 250 meetri kaugusele ja läheduses asub veel kaks kinnistut, mille elanikke tekkiv müra, tolm ja lõhketöödest põhjustatud maavõnked otseselt mõjutaks.