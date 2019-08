Imaveres tuleb kohvikute päev

Kohvikute päeva eestvedaja Sirli Bull ütles toona Järva Teatajale, et selline ettevõtmine Imaverre tuua sai tõuke Suure-Jaani kohvikute päevast. "Ma kohe mõtlesin, miks meie ei võiks teha," sõnas ta.

Oma ideest rääkis Bull esmalt Tiina Lippantile, kuid Lippant arvas, et samal aastal ei jõua sellist üritust korraldada. Bull aga ei matnud mõtet maha. "Ma rääkisin ideest aprilli lõpus. Mõtlesin, et kui augustis teeme, ei jää me midagi hiljaks," ütles ta.