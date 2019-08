Sakala kirjutab, et nii mõnedki sel nädalal Suure-Jaani veekeskusesse soovijad on pidanud tund või kaks sissepääsu ootama ning see on neis pahameelt tekitanud. Põhja-Sakala vallavanem Tõnu Aavasalu sõnul on järjekordade vähendamiseks plaan juba valmis.