Nädalavahetusel pole suveilmale suurt lootust

Laupäeval lisandub madalrõhkkonna serva mööda niiskust ning mõnes kohas sajab hoovihma, suurem on võimalus Eesti idaservas. Põhjakaare tuul päeva peale veidi tugevneb. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 7..8°C-ni, rannikul on kuni 15°C, päeval 14..17 ja kus kogu päeva kuiva peab, seal tõuseb 19°C-ni.

Pühapäeval kandub põhjakaarest jahedust juurde ja selles õhumassis on ka niiskust. Üle Eesti liikuvaist pilvedest tuleb siin-seal üürikesi sajuhooge. Põhjakaare tuul on lõunani võrdlemisi nõrk, õhtupoolikul pisut tugevneb. Õhutemperatuur öösel 4..9, rannikul kuni 15, päeval 13..14°C-st vihmahoogude all 17..18°C-ni kuivemates paikades.