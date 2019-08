Eivere klaverifestivali õpilased demonstreerisid Paide raekojas enda oskusi

Festivali kunstiline juht Pille Lill rääkis Järva Teatajale juuli lõpus, et suvekool on festivali juures tegutsenud teisest tegutsemisaastast alates. Lill ütles, et nad saavad sinna võtta küllaltki vähe õpilasi, kuna ööbimisvõimalust jagub vaid loetud inimestele. Sel aastal pääses suvekooli vaid kaheksa õpilast. Eelnevatel aastatel on juhendatud 16 noort pianisti. Kohad on alati täitunud.