Suvekontsert toob Põhjakale mõnusa atmosfääri

Orkester on nädal aega siinsamas Kesk-Eestis laagrit pidanud, et valmistada ette kava just selleks õhtuks. Tunnipikkusel kontserdil kuuleb ainult eesti muusikat ja lugude vahele kõneleb dirigent Rasmus Puur nii heliloojatest, lugude sünniloost kui muusikast. Kavas on Tõnu Kõrvits, Mart Saar, Veljo Tormis, Ester Mägi, Mari Kalkun jt.