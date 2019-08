Juba homme astuvad Elva ja Järva vallavalitsused üheskoos vastu vähile

Juba homme, 6. augustil, leiab aset esimene mäng, milleks on võrkpall. Mängitakse Aravete spordihoones algusega kell 18. Võistluste peakohtunik on Leo Matikainen, üritust juhib Arlet Palmiste ning kaasa elavad tantsuliste etteastetega Fenella tantsutüdrukud. Pealtvaatajatele kohapeal üllatused.

Neljapäeval, 8. augustil mängivad Elva ja Järva vallavalitsused Elvas korvpalli. Kohapeal juhatab mängu Elva abivallavanem Heiki Hansen ning esinevad FC Elva tantsutüdrukud, samuti nagu Järva vallas toimuval võistlusel, ootavad Elvaski pealtvaatajaid üllatused.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline elanike tervis ning sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levitamine. „Soovime ka oma meeskonnaga olla aina sportlikumad ning sellest tekkiski idee võistelda korvpallis ja võrkpallis mõne teise vallavalitsuse meeskonnaga, et suunata tähelepanu sportimise ja oma tervisega tegelemise teemadele. Järva vallavalitsuse meeskond oli mõttega kohe päri,“ ütles Järveoja.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline elanike tervis ning sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levitamine.

Järva vallavanem Rait Pihelgas sõnas, et antud ettevõtmine on eeskuju ehk ka teistele omavalitsustele, et aktiviseerida inimesi nii füüsiliselt kui ka vaimselt. „Kui Elva tegi meile ettepaneku võistlustesse astuda, ei kahelnud me hetkekski. Meeskond oli päri ja üheskoos alustasime ideede kogumisega. Leiame, et oluline ei ole võistlustel võit, vaid tervislike eluviiside meeldetuletus, mis tagavad tervelt elatud aastad. Nende kahe mängu eesmärk on tuua pildile olulist sõnumit, mis võib aidata neid, kes abi vajavad. Samuti on oluline omavalitsuste ühine koostöö.“

Eesti Vähiliidu projektijuht Margot Kull ütles, et kogu nende meeskond on väga liigutatud, et kahe vallavalitsuse meeskonnad kampaaniaga ühinesid. „Eesti Vähiliit teeb endast kõik oleneva, et viia inimesteni info vähi ennetamise ja varajase avastamise võimaluste kohta, mistõttu on oluline iga kodaniku teadlikkus sellest teemast,“ sõnas Kull.

13. septembril korraldab vähiliit heategevusliku suurürituse „Terve Eestiga vähi vastu“, mille patroon on õiguskantsler Ülle Madise. „Eesti vähiliidu soov on, et meie riik tunnustaks maailma vähideklaratsiooni ja lähtuks riigi vähivastases võitluses selle põhimõtetest, just seetõttu korraldamegi suurürituse, et sellele olulisele teemale tähelepanu juhtida,“ kirjeldas Kull.