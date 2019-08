Admiral Pitka luurevõistlusel lähevad rajale 13 riigi võistkonnad

„Pidage meeles, mitte kõik ei võida, aga sellel võistlusel ei ole ka kaotajaid,“ ütles Kaitseliidu ülem kolonel Riho Ühtegi avamisel ning lisas, et kõik võistkonnad saavad Admiral Pitka luurevõistluselt juurde kogemusi ja elamusi.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali.