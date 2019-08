Piirkonnapolitseinik Eeva Õun ütles, et 23. juulil tuli teade Jõgisoo külast, kus maja ette pargitud sõiduautol Opel oli läbi torgatud neli rehvi. „Teisel korral anti 4. augustil teada, et Paides Suur-Aia tänavas on katki torgatud Audi rehv ja teataja sõnul oli sama tehtud ka tema naabri järelkäru rehviga,“ lisas ta.