Olavi Allase võitis staadionijooksude sarja

Meeste 2000m jooksus võttis tempotegija rolli Allase, tema tuules püsisid Mark Abner ja Kivistik. Esimene kilomeeter läbiti ajaga 2.40. Kivistik asus juhtima umbes poolteist ringi enne lõppu ja vedas edu sisse. Viimasel 400-meetrisel ringil jaksas Kaur pisut kiirendada ja Tartu kalevlane lõpetas kodustaadionil ajaga 5.18,28.

„Väga hästi sobis see võistlus, enamikes Euroopa riikides on praegu meistrivõistlused, seal häid jookse polnud, ütles Kivistik. „Eks kodus, eriti kodustaadionil on raske end võistlemiseks häälestada, siia tulen ikka treenima. Jahe ilm polnud kõige sobivam, keha oli juba soojaga harjunud.