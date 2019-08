Rammumees trotsis Soomes valu ja raskusi

Järgmise päeva hommikuks otsustas Remlik võistlemist jätkata. „Kuna järgmisel päeval hullemaks ka ei olnud läinud ja tundus, et tegemist on üsna väikse rebestusega, siis läksin uue hooga peale ja endiselt usuga esikolme tulla,“ selgitas ta. „Polnud küll aimu, kuidas see peaks õnnestuma, aga et rammumehesport on niivõrd mitmekülgne, siis midagi ei ole kindel enne, kui viimane mees on ala teinud, vile kõlanud ja stopper kinni.“