Isapuhkus pikeneb ja hüvitise saamine lihtsustub

30-päevast isapuhkust ja/või isa täiendavat vanemahüvitist on võimalik kasutada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ning seda võib kasutada nii ühes osas kui ka osade kaupa. Näiteks võib isa kasutada esimesed 10 päeva isapuhkusest siis, kui laps sünnib (et olla emale abiks) ning ülejäänud 20 päeva siis, kui laps on juba aastane või pooleteist aastane. Riigikogu võttis vastavad seadusemuudatused vastu 2017. aasta lõpus.