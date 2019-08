Sotsiaalministeerium soovib tõsta narkomaaniaravi teenuste kvaliteeti

"Narkomaania on Eestis tõsine ja kasvav rahvatervise probleem. Eesti riik on viimastel aastatel oluliselt suurendanud narkomaania ravi ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust, kuid ravikvaliteedi tõstmiseks on oluline, et meil oleks parem ülevaade ravi tervikpildist,“ ütles rahvatervise osakonna nõunik Anna-Liisa Pääsukene. „Praegusel kujul ei võimalda narkomaania andmekogu analüüsida tegelikku ravivajaduse mahtu, kvaliteeti ega jälgida patsientide sõltuvusravi kulgu, pole võimalik hinnata narkomaaniaravi saanute arvu, selle muutust ajas. Andmekogu isikustamine võimaldab edaspidi raviteenuseid paremini planeerida ja seeläbi parandada ka ravi järjepidevust.“