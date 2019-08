Põllumeestel peab säilima juurdepääs eriotstarbelisele diiselkütusele

Põllumajandus-kaubanduskoda on viimastel aastatel töötanud selle nimel, et Eesti viljakasvatajatel tekiks võimalus saagikindlustuse kasutamiseks. Maaelu arengukavas on tänaseks loodud meede riskijuhtimise toetamiseks.

FOTO: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /