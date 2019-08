Tööandja kulul lõunamaareisile?

Mägede OÜs kümnendat aastat traktoristina töötav Mait Tõnise tunneb end ettevõttes väärtustatuna, sest palk on hea ja töötingimused veel paremad. „Masinad on meil uued ja mis peamine – tunnen, et olen kõige selle juures inimesena siin number üks,” sõnab ta. Ta saab aru, et kui teda ettevõttes ei oleks, jääks töö tegemata.