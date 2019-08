Sotsiaalministeerium arvamusfestivalil: vaimne tervis, nakkushaigused, töötervishoid, tolerantsus ja pensionipõlve rahaline heaolu

Arutelus võetakse luubi alla ühiskonna arenguga tekkinud ootused, et erinevad inimesed oleksid aktsepteeritud ning võrdselt ühiskonnaelus osaleksid. Samas ei ole ühiskond tegelikult veel valmis erisustega leppima. Otsitakse vastust küsimusele, miks moodustavad sarnaste vajadustega inimesed gruppe ning neid, kes on erinevad, tõugatakse välja ning mida teha selleks, et erinevaid gruppe koos tegutsema panna. Arutelu juhib Margo Loor, kaasa räägivad inimgruppide esindajad ning teadlane, kes aitab nähtusi selgitada.

Reedel kell 16:00-17:30 toimub tervise alal arutelu „Mis saab, kui ma hulluks lähen?“, mis keskendub vaimse tervise häiretele. On teada, et iga neljas inimene kogeb elu jooksul kergemat või raskemat vaimse tervise häiret. Olgu selleks siis depressioon, ärevushäired, bipolaarne häire, skisofreenia või miski muu. Nagu meie füüsiline tervis vajab erinevatel põhjustel tähelepanu, vajab seda ka meie vaimne tervis. Vaimse tervise muresid aga ümbritseb hämar müstikaloor, milles hõljuvad ringi stigmad, hirmud ja väärarusaamad. Nii ei jõuagi paljud vaimse tervise häirega inimesed kunagi arsti juurde – me ei julge ka iseendale tunnistada, et midagi on viga. Otsime vastust küsimusele, mida teha, kui tunned, et sa ise või sõber hakkate „hulluks minema“? Arutelu juhib Jüri Butšakov.