Vaata üle: milliseks kujuneb ilm arvamusfestivali ajal?

Neljapäevaks eemaldub madalrõhuvöönd Soome ja selle järel saab üürikeseks mõjusamaks kõrgema rõhuga vöönd. Öö hakul pilved hõrenevad ja pärast keskööd on ilm sajuta. Päeval aga areneb rünksajupilvi ning hoovihm on uuesti tõenäoline, eriti Eesti põhja- ja lääneosas. Läänekaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur öösel 7..8°C-st sisemaal 13..16°C-ni rannikul, päeval 19..23°C.

Reedel kandub hääbuv madalrõhuväli Skandinaaviast üle Eesti Venemaa poole. Öö on mõnede sajuhoogudega, päev aga üle Eesti hoovihma ja äikesega. Õhtupoolikul loode poolt alates muutub pilvekiht õhemaks ja sadu lakkab. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 17..21°C.

Ilm reedel FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Laupäeval liigub üle Eesti kitsas kuivema õhuga kõrgrõhuvöönd. Ööks taevas selgineb, aga võib tekkida udu. Päev on suurema sajuta, ehkki areneb pilverünki ja mõni üksik võib pärastlõunal ka rabina vihma anda, kuid sajuhulk on tõenäoliselt üsna väike. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 16, päeval 18..23°C. Õhtul annab lähenevast ilmamuutusest märku saartel pilve tõmbuv taevas ja vihm võib ka juba jõuda. Tuul pöördub kagusse ja tasapisi tugevneb.

Ilm laupäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Pühapäeval jõuab Norra rannikule madalrõhkkond, mis on eelnevatest aktiivsem ja laieneb servaga üle Läänemere. Vihmapilved laienevad öösel saartelt mandrile, vaid äärmine idaserv võib veel sajuta jääda. Puhub tugev kagutuul. Päev on sagedaste vihmahoogude ja äikesega. Tuul puhub kagust ja idast ning on tugev eelkõige Põhja-Eestis, Saare- ja Hiiumaal ning Liivi lahe ümbruses pöördub edelasse ja läände. Õhutemperatuur on öösel 10..16, üksnes Virumaal võib ka paar kraadi madalamale langeda, päeval 17..19, Virumaal võib tõusta 21°C-ni.