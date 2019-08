Puust ja punaseks: Just nii saad reisides suuri mobiiliarveid vältida

Euroopa Liidus reisides kehtib põhimõte “rändle nagu kodus” – mistahes liikmesriigis ja väljaspool kodu viibides ei pea maksma helistamise ega internetikasutuse eest lisatasusid. Seega on roaming- ehk rändlusteenuse puhul välisriigi mobiilioperaatori teenuseid kasutades maht sama või veidi väiksem kui Eestis, kuid enamasti juba olemasolevas paketis sees.

Estrini sõnul ei ole süsteem sama aga mitte kõigis Euroopa riikides. “Kui Soomes, Tšehhis või Portugalis viibides helistad ja kasutad mobiilset internetti sarnaselt Eestile, siis sama hinnakiri ei kehti näiteks Šveitsis ja Monacos. Rändlusteenus on seal kordades kallim, sest need riigid ei kuulu Euroopa majanduspiirkonda,” lisas ta.

Turundusdirektori sõnul saab väljaspool Euroopa Liitu reisides tellida reisineti paketi, mis aitab kulusid kontrolli all hoida ning enda netikasutust paremini planeerida. “Liigse internetikasutuse eest hoiatab aga automaatne mahuteavitus. Sel viisil antakse kasutajale sõnumi teel teada, et näiteks 80 või 100 protsenti tema internetimahust on kasutatud,” rääkis Estrin.