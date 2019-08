Mida teha, kui ei saanud valitud kooli sisse

Lisavastuvõtt. Nii mõneski koolis toimuvad sügisel veel lisavastuvõtud. Enamasti on tegemist kutsekoolidega ning erialadega, kuhu ei olnud esimesel korral loodetud arv sisseastujaid. Samuti võivad mõned algselt vastu võetud õpilaskandidaadid loobuda õpingutest ning pingeridades tahapoole jäänutel tekib uus võimalus. Kindlasti tasub seda varianti kaaludes leida need erialad, mille vastu on endal huvi. Seda, kas ja millistes koolides ning erialadel on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt.

Talvine vastuvõtt. Paljudes kutse- ja kõrgkoolides toimub jaanuaris talvine vastuvõtt. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Enamasti on see info üleval novembri lõpuks, kuid soovitame koolidega juba nüüd ühendust võtta ning uurida, millistele erialadel nad talvel vastuvõtu korraldavad.

Avatud õpe või tasemeõppe ained täiendusõppena. Paljusid erialasid saad asuda õppima ka avatud õppes, mis on küll enamasti tasuline, kuid vastuvõtuperiood on sageli pikem ning õpingud paindlikumad. Teine võimalus on hakata läbima tasemeõppe aineid täiendusõppena. See aitab sul ennast ette valmistada järgmiseks sisseastumiseks ning samas saad õpinguid kombineerida töötamisega. Hiljem saad juba läbitud ained VÕTA abil üle kanda ning uuesti neid enam läbima ei pea. Paindliku õppe võimalustega saad tutvuda ülikoolide kodulehtedel.

Tööle. Alati on võimalus aasta pühendada töömaailmaga tutvuse tegemiseks. Kuid kasulik on meeles pidada, et statistika kohaselt leiavad erialase hariduseta inimesed sageli tööd ennekõike lihttöölistena - seega tasub läbi kaaluda ka kutseoskuste omandamise plaanid. Võimalusel soovitame valida ettevõtte, mis tegutseb sulle huvipakkuvas valdkonnas. Siis saad teadmisi ja tuge ka edasiste õpingute kavandamiseks. Tasub uurida ka töökohapõhise õppe võimalusi.

Ettevõtlus. Palgatöö pole mitte ainus võimalus raha teenida, sest eneseteostuse ja rakenduse võib ka leida ettevõtlusega tegeledes. Võibolla on sul juba praegu mõni idee, mille käivitamiseks on nüüd aega ja energiat. Vajadusel saad tasuta nõustamist maakondlikest arenduskeskustest.

Töötuna arvele võtmine. Töö otsimiseks on mitmeid võimalusi aga tasub kindlasti kasutada ka Eesti Töötukassa tuge. Töötukassa saab aidata sul leida sobiva töökoha ning juhendab tööle kandideerimisel. Lisaks pakutakse vajadusel mitmeid tugiteenuseid nagu koolitus, tööpraktika jne. Kui oled 17-29 aastane ja töö leidmine võtab oodatust kauem aega ning sul ei ole erialast haridust ega töökogemust, saab tööandja sinu tööle võtmiseks kasutada teenust „Minu esimene töökoht“. Antud teenuse puhul taotleb tööandja töötukassalt palgatoetust noore tööle võtmiseks.

Ajateenistuskohustus. Noormehed peavad oma karjääriplaani sobitama ka ajateenistuse kohustuse läbimise. Võib-olla on just nüüd sobivaim aeg? Ka 18-27-aastastel naistel on võimalus omal soovil ajateenistusse asuda. Eriti tasub kaaluda seda neil neidudel, kes näevad kaitseväeteenistuses ka oma tulevast elukutset.