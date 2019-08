Kuidas muuta kodused elektroonikaseadmed äikesekindlaks?

Riigi Ilmateenistuse kodulehe andmetel on ajalooliselt kõige rohkem äikesepäevi aastail 1961–2006 olnud juulis, erinevate ilmajaamade andmeil on juulis keskmiselt 3–6 äikesepäeva. Kuigi äike võib kimbutada kõiki Eesti piirkondi, väheneb äikesepäevade arv kagu- ja idaosast loode suunas. Sagedasem on äike kõrgustike piirkondades, tunduvalt harvemini kohtab seda Loode-Eestis ning saartel.

Elisa seadmete tootejuhi Anti Liivati sõnul saavad koduomanikud ise palju ära teha selleks, et pikne kodus elektroonikaseadmetele liiga ei teeks. Kuidas peaks käituma, et telerid ja muud seadmed kodus ikka tervena püsiks?

Enne äikest:

1. Lihtsamast lihtsam – tõmba elektroonikaseadmete juhtmed seinast välja

See on kõige esimene ja lihtsam abinõu, mida kasutusele võtta saab. Kui ilmateade lubab tormist ilma ja pikset, tasub juba ennetavalt kodused elektroonikaseadmed kodust ära minnes vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest digiboks, internetikaabel ja ruuter ning võimalikud antennijuhtmed. Vaata ka üle, et ükski nutitelefoni laadija juhe pärast laadimist ilma asjata seina ei jääks.

2. Investeeri nutikasse voolujuhtmesse

Ülepingest põhjustatud kahjustuste riski aitab vähendada piksekaitsmega pikendusjuhe, kuhu saab ühendada mitu seadet. Selle saab soetada hästi varustatud tehnikakauplustest. Samas, kui maja vooluvõrk on maandamata, siis piksekaitsmega voolujuhtmest abi pole, sest kaitse peab saama ülepinge kuhugi maandada. Seega tasub üle vaadata ka kogu (korter)maja vooluvõrk, seda eriti just vanemates majades.

Äikese ajal:

3. Naudi looduse võlujõudu või loe e-raamatut

Kui oled piksemöllu ajal kodus, väldi vooluvõrku ühendatud elektroonikaseadmete kasutamist (pigem ühenda need vooluvõrgust lahti) ja naudi hoopis looduse pakutavat vaatemängu. Või siis vali mõni inspireeriv e-raamat ja sukeldu kirjandusmaailma. Veendu, et nutitelefoni või tahvelarvuti aku on täis, et lugu kõige põnevama koha peal pooleli ei jääks.

Ja pärast äikest:

4. Taasühenda seadmed vooluvõrku

Äikese möödudes on taas turvaline seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. Pea meeles, et mõni seade võib vajada täiendavat taaskäivitamist või võtab ühendamine tavapärasest veidi kauem aega. Varu kannatust! Kui omal käel see siiski ei õnnestu, võta ühendust oma teenusepakkujaga, kes elektroonikaseadmete töökorda seadmisel abiks on.

Nipp: Kuidas äikese kaugust hinnata?