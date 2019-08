Personalijuht: naiste osakaal Eesti IT-firmades kasvab kiiresti

Kaire Kaljuste kinnitusel on naiste osakaal Eesti IT-sektoris hinnanguliselt veel 25 protsenti, aga see tõuseb selgelt. “Helmese Tallinna kontoris on naiste osakaal tõusnud viie aastaga kolmandikuni ning suurem kasv on toimunud tiimijuhtide hulgas,” rääkis Kaljuste.