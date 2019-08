Järvakad Pitka luurevõistlusel esikolmikusse ei mahtunud

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärgiks on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali.

Kaitseliidu korraldatava militaarvõistluse ülem on Kaitseliidu ülem kolonel Riho Ühtegi, võistluste peakohtunik on Soome reservohvitser kapten Tomi Haimelin. Võistluse peakorraldaja on Kaitseliit, ettevalmistusele ja läbiviimisele on kaasatud nii Kaitsevägi, Erna selts kui ka teised organisatsioonid.