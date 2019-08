Kodanikuliikumine Kõigi Eesti korraldab Arvamusfestivalil unikaalse vaba mikrofoni

Laupäeval 10. augustil kell 15.00-18.00 korraldab Kõigi Eesti Arvamusfestivalil ainulaadse vaba mikrofoni, kus kõigil inimestel on võimalus avaldada oma arvamust teemadel “Kas sõna on Eestis vaba?”, “Kas mina olen Eestis vaba?” ja „Kas poliitik on Eestis vaba?“.