"Koostöö Diamondiga on osa meie strateegiast professionaalsema ärimudeli suunas. Meie selgelt eristuvad õlled on nüüd saadaval purkides ning see lihtsustab transporti ja tagab toodete parema säilivuse," ütles Tankeri tegevjuht Jaanis Tammela pressiteate vahendusel.