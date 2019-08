Kooliasju ostes tuleb mõelda koolikoti kaalule

Terviseameti eelmisel aastal tehtud testkaalumisest selgus, et kasutusel on siiski õpikuid või õppekomplekte (õpik+töövihik), mille kaal ületab lubatud õppekirjanduse kogukaalu, milleks on 1.-3. klassis 400 grammi ja 4.-6. klassis 450 grammi. Näiteks esimeses klassis on teisel poolaastal kasutusel eesti keele õpik kaaluga 489 grammi, millele lisandub töövihik kaaluga 232 grammi, kaaludes lubatud 400 grammi asemel kokku enam kui 700 grammi. Neljandas klassis kaalusid inglise keele õpik (369 g) ja selle juurde kuuluv töövihik (270 g) kokku 639 grammi ning eesti keele õpik koos töövihikuga kokku 703 grammi. Kehtiva õppekirjandusele esitatavate nõuete määruse rakendussätetes on kirjas, et enne selle määruse jõustumist välja antud õppekirjandus, kui see vastab varem kehtinud määruse nõuetele, loetakse käesoleva määruse nõuetele vastavaks. Määruse varasemas versioonis oli määratletud ainult õpiku kogukaal.